गुड़हल के पत्तों का सेवन करने से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए

गुड़हल के पत्ते त्वचा की देखभाल के लिए भी उपयोगी होते हैं। इनमें मौजूद तत्व त्वचा को उम्र बढ़ने के लक्षणों से बचाते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं।

इसके अलावा ये त्वचा की नमी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। गुड़हल के पत्तों का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है और यह चमकदार बनती है।

इसलिए गुड़हल के पत्तों को अपनी त्वचा की देखभाल के रूटीन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।