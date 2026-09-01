हरी मटर का सेवन स्वास्थ्य के लिए हो सकता है लाभदायक, जानिए इसके 5 फायदे

हरी मटर में विटामिन-C की अधिक मात्रा होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है।

विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।

इसके अलावा हरी मटर में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से हरी मटर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और आप अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं।