हरी मटर का सेवन स्वास्थ्य के लिए हो सकता है लाभदायक, जानिए इसके 5 फायदे
क्या है खबर?
हरी मटर एक लोकप्रिय सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और शरीर को स्वस्थ रखने वाले तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को कई तरह के लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हरी मटर के सेवन से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं और इसे अपनी खाने की आदतों में कैसे शामिल किया जा सकता है।
#1
वजन प्रबंधन में है सहायक
हरी मटर का सेवन वजन प्रबंधन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं और अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके अलावा हरी मटर कम कैलोरी वाली होती है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
पाचन क्रिया को सुधारने में है मददगार
हरी मटर में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस और अन्य पाचन समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक होता है।
इसके अलावा फाइबर आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है।
हरी मटर का सेवन करने से आंत का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे पाचन क्रिया ठीक से होती है और शरीर पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित कर सकता है।
#3
हृदय को स्वस्थ रखने में है कारगर
हरी मटर का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा हरी मटर में मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है।
हरी मटर का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है।
#4
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है प्रभावी
हरी मटर में विटामिन-C की अधिक मात्रा होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है।
विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
इसके अलावा हरी मटर में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से हरी मटर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और आप अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं।
#5
आंखों के लिए है फायदेमंद
हरी मटर में ल्यूटिन नामक एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को सुधारने और उम्र संबंधी आंखों की समस्याओं जैसे मोतियाबिंद से बचाए रखने में मदद करता है।
ल्यूटिन आंखों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।
इस प्रकार हरी मटर न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे अपनी खाने की आदतों में शामिल करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।