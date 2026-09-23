डंडेलियन पत्तियों का सेवन सेहत के लिए है फायदेमंद, जानें इसके 5 फायदे

डंडेलियन की पत्तियों में फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस और पेट की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है।

इसके अलावा डंडेलियन की पत्तियां पेट के काम को बेहतर करने में भी सहायक हो सकती हैं।

डंडेलियन की पत्तियों का सेवन करने से पेट की क्रिया बेहतर तरीके से काम करती है और शरीर को पोषक तत्वों का सही उपयोग करने में मदद मिलती है।