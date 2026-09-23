लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है लौंग का सेवन, ऐसे करें इस्तेमाल

आयुर्वेदिक औषधियों में अक्सर लौंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कई प्रकार की बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। चाहे वह पेट दर्द हो या अपच की समस्या, लौंग हर स्थिति में कारगर साबित होती है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे साधारण सी दिखने वाली लौंग हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके नियमित उपयोग से हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि स्वस्थ भी रह सकते हैं।