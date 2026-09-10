लौंग के पानी के फायदे

लौंग के पानी का सेवन सेहत के लिए है फायदेमंद, जानिए इसके 5 लाभ

लेखन अंजली 06:30 pm Sep 10, 202606:30 pm

क्या है खबर?

लौंग एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर घर की रसोई में मिलता है। इसे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौंग का पानी पीने से भी सेहत को बहुत फायदा होता है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि लौंग का पानी पीने से आपके शरीर को कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं और यह आपकी सेहत को कैसे बेहतर बनाता है।