चक्रफूल के सेवन से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
चक्रफूल एक औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी-बूटी है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चक्रफूल का उपयोग आयुर्वेद में लंबे समय से किया जा रहा है। इसका सेवन कई तरह की बीमारियों के उपचार में सहायक हो सकता है। चक्रफूल के फूल, पत्तियां और बीज सभी भाग औषधीय उपयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि चक्रफूल के सेवन से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#1
पाचन क्रिया के लिए है फायदेमंद
चक्रफूल का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और फ्लेवोनोइड जैसे पोषक तत्व पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह कब्ज, गैस, पेट फूलना और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है।
इसके अलावा चक्रफूल का सेवन पेट की सफाई करने में भी मददगार हो सकता है।
#2
सांस संबंधी समस्याओं का कर सकता है इलाज
चक्रफूल का सेवन सांस संबंधी समस्याओं के इलाज में भी सहायक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण फेफड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा यह सांस की नलियों को खोलने और श्वसन प्रणाली को आराम देने में भी सहायक है। चक्रफूल का सेवन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य सांस की समस्याओं के प्रभाव को भी कम कर सकता है।
#3
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में है कारगर
चक्रफूल का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण मिलकर शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे शरीर की ताकत बढ़ती है।
इसके अलावा चक्रफूल का सेवन सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर भी शरीर की ताकत को मजबूत कर सकता है। सफेद रक्त कोशिकाएं शरीर में संक्रमण से लड़ने का काम करती हैं।
#4
मुंह के छालों से दिला सकता है राहत
मुंह के छालों की समस्या से राहत दिलाने में भी चक्रफूल का सेवन मदद कर सकता है। इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले गुण मुंह के छालों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
चक्रफूल में मौजूद फ्लेवोनोइड गुण दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए चक्रफूल के बीजों का पाउडर बनाकर उसमें शहद मिलाकर मुंह के छालों पर लगाएं।
#5
त्वचा के लिए भी है फायदेमंद
चक्रफूल में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये गुण त्वचा को नमी प्रदान करने के साथ-साथ इसे मुलायम बनाने में भी मदद कर सकते हैं।
चक्रफूल का इस्तेमाल त्वचा की जलन, लालिमा और सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह त्वचा की कोशिकाओं को फिर से जीवित करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकता है।