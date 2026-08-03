सावन के दौरान इन फलों का करें सेवन, मिलेगी भरपूर ऊर्जा

केला एक ऐसा फल है, जो आसानी से हर जगह मिल जाता है।

इसमें पोटेशियम, विटामिन-B6, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। केला खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह पाचन को भी सुधारता है।

इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। व्रत में केला खाने से आप ताजगी और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन विकल्प है जो आपके व्रत को और भी असरदार बनाता है।