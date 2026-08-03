सावन के दौरान इन फलों का करें सेवन, मिलेगी भरपूर ऊर्जा
क्या है खबर?
हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत खास होता है। इस दौरान लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत में फल खाना आम बात है। अगर आप व्रत में फल खाते हैं तो कुछ ऐसे फल हैं, जिन्हें अपने आहार का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। इन फलों का सेवन करने से आपको भरपूर ऊर्जा और सेहत के फायदे मिल सकते हैं। आइए उन फलों के बारे में जानते हैं।
#1
केला
केला एक ऐसा फल है, जो आसानी से हर जगह मिल जाता है।
इसमें पोटेशियम, विटामिन-B6, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। केला खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह पाचन को भी सुधारता है।
इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है। व्रत में केला खाने से आप ताजगी और ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन विकल्प है जो आपके व्रत को और भी असरदार बनाता है।
#2
सेब
सेब एक पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जो कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स से भरा होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से लड़ने में मदद करते हैं।
व्रत में सेब का सेवन करने से आपको ताजगी महसूस होगी और आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होगी।
इसके अलावा सेब का नियमित सेवन करने से दिल की सेहत भी बेहतर होती है और पाचन में सुधार आता है।
#3
पपीता
पपीता एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें पाचन को सुधारने वाला खास तत्व होता है।
व्रत में पपीते का सेवन करने से आपकी त्वचा भी निखरती है और शरीर की सफाई होती है।
इसके अलावा पपीते में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको ताजगी महसूस कराते हैं।
#4
अनार
अनार एक ऐसा फल है, जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को हानिकारक चीजों से लड़ने में मदद करते हैं और दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं।
व्रत में अनार का सेवन करने से आपकी त्वचा भी निखरती है और शरीर की सफाई होती है।
इसके अलावा अनार में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको ताजगी महसूस कराते हैं।