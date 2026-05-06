मानसून के दौरान इन खाद्य पदार्थों का करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ

मानसून का मौसम कई लोगों के लिए खुशी लेकर आता है, लेकिन यह अपने साथ कई समस्याएं भी लाता है। इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही खान-पान से शरीर को मजबूती मिलती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान खाने के लिए स्वस्थ विकल्पों के बारे में बताते हैं।

#1 लहसुन का करें सेवन लहसुन में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ऐसे गुण भी होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने में सहायक हो सकते हैं। लहसुन खाने से शुगर का स्तर भी नियंत्रित रहता है। लाभ के लिए अपनी डाइट में लहसुन को किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करें।

#2 हल्दी वाला दूध पिएं हल्दी वाला दूध पीने से शरीर में लाभकारी तत्वों की मात्रा बढ़ती है और यह सूजन कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूती मिल सकती है। यह दूध पाचन क्रिया को भी ठीक रख सकता है और हृदय को स्वस्थ रख सकता है। लाभ पाने के लिए दूध में एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाकर इसे गर्म करें और फिर इसे पिएं।

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#3 अदरक की चाय अदरक की चाय में मौजूद तत्व इम्यूनिटी को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। यह चाय गले की खराश और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है। अदरक की चाय का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने और हृदय को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए पानी में थोड़ी-सी अदरक डालकर इसे उबालें, फिर इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और इसे छानकर पीएं।

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#4 मौसमी का जूस पिएं मौसमी विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देने समेत कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। इसमें मौजूद गुण शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमी का जूस पाचन क्रिया को ठीक रखने और हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। लाभ के लिए मौसमी के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसका सेवन करें।