गर्मियों के दौरान इन पेय का करें सेवन, शरीर को मिलेगी ठंडक

गर्मियों में पसीने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए ठंडक देने वाली खान-पान की चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप कच्ची सब्जियों, मौसमी फलों और ताजे फलों के रस आदि का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान करना फायदेमंद है और इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी।

#1 पुदीने की लस्सी पुदीने की लस्सी बनाने के लिए पहले 2-3 पुदीने की पत्तियों को थोड़ा-सा पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। इसके बाद एक मिक्सर में दही, चीनी, पुदीने का पेस्ट और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिश्रण को गिलास में भरकर इसके ऊपर थोड़ी-सी भुनी हुई जीरा पाउडर छिड़कें। अंत में इस लस्सी को ठंडा-ठंडा परोसें।

#2 आम पन्ना आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले एक कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकालें, फिर इसमें चीनी, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को गिलास में भरकर इसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डालें। इसके बाद इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं।

#3 आम का रस आम का रस बनाने के लिए पहले आम को छीलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काटें, फिर एक मिक्सर में आम के टुकड़े, चीनी, नींबू का रस, काला नमक और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में भरकर इसके ऊपर बर्फ के टुकड़े डालें, फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।

