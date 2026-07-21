मानसून के दौरान इन 5 पारंपरिक पेय का करें सेवन, बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना
क्या है खबर?
मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और एक खुशी की लहर लेकर आता है। इस दौरान हमेशा कुछ न कुछ खाने या पीने का मन करता रहता है। मानसून के मौसम में कुछ खास तरह के पारंपरिक पेय पसंद किए जाते हैं, जो मन को तृप्त कर देते हैं। आप बारिश का मजा दोगुना करने के लिए इन 5 पारंपरिक पेय का सेवन कर सकते हैं। इन्हें बनाना भी आसान होता है।
#1
काजू पन्ना
सबसे पहले एक मिक्सी के जार में उबले हुए काजू डालकर अच्छे से पीस लें। अब इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीना पाउडर, नींबू का रस और चीनी डालकर दोबारा मिक्सी चलाएं।
इसके बाद मिश्रण को एक गिलास में भरकर इसमें पानी मिलाएं। फिर गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और इसमें थोड़ा कटा हुआ खीरा और पुदीने की पत्तियां डालकर इसका सेवन करें।
आप इसे मीठा भी बनाकर पी सकते हैं।
#2
फिल्टर कॉफी
फिल्टर कॉफी न केवल दक्षिण भारत, लेकिन देश के सभी अन्य हिस्सों में भी मशहूर हो चुकी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर को एक धातु के फिल्टर में डालकर ऊपर से गर्म पानी डालते हैं।
इसके बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, ताकि स्वाद पूरी तरह से निकल आए। फिर इस मिश्रण को एक दूसरे धातु के बर्तन से बार-बार उलट-पलट करके एक कप में डालते हैं।
#3
मसाला चाय
बारिश हो रही हो और गर्मा-गर्म मसाला चाय की एक प्याली मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। यह मानसून का सबसे मशहूर पेय है, जो हर भारतीय के रोजाना के खान-पान का हिस्सा है।
मसाला चाय बनाने के लिए पहले एक पतीले में पानी गर्म करें। अब इसमें चाय पत्ती, चीनी, कूटी हुई अदरक, इलायची, लौंग, जायफल, गुलाब की पंखुड़ियां और अन्य मसाले शामिल करें।
इसमें दूध डालकर उबाल आने दें, फिर पकौड़ों के साथ पिएं।
#4
तुलसी का काढ़ा
तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तुलसी की पत्तियां, अदरक का रस, नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर, शहद और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण को मध्यम आंच पर रखें और जब तक पानी उबलकर आधा न हो जाए तब तक इसे पकाएं। अब मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर इसका सेवन करें।
इसे पीने से आप बीमारियों से भी सुरक्षित रहेंगे।
#5
कषायम
कषायम एक दक्षिण भारतीय हर्बल चाय है, जिसे खास तौर से मानसून में पिया जाता है। मुख्य रूप से केरलम में लोकप्रिय, यह तीखी और सुकून देने वाली हर्बल चाय सूखी अदरक, जीरा, धनिया, काली मिर्च और तुलसी से बनाई जाती है।
यह भी एक तरह का काढ़ा ही है, जिसे आप पानी में तैयार कर सकते हैं। इसमें मौजूद सामग्रियां शरीर को मजबूती और पोषण देती हैं।
साथ ही इसे पीने से आप बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।