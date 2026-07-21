मानसून के दौरान इन 5 पारंपरिक पेय का करें सेवन, बारिश का मजा हो जाएगा दोगुना

बारिश हो रही हो और गर्मा-गर्म मसाला चाय की एक प्याली मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। यह मानसून का सबसे मशहूर पेय है, जो हर भारतीय के रोजाना के खान-पान का हिस्सा है।

मसाला चाय बनाने के लिए पहले एक पतीले में पानी गर्म करें। अब इसमें चाय पत्ती, चीनी, कूटी हुई अदरक, इलायची, लौंग, जायफल, गुलाब की पंखुड़ियां और अन्य मसाले शामिल करें।

इसमें दूध डालकर उबाल आने दें, फिर पकौड़ों के साथ पिएं।