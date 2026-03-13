नारियल पानी के साथ इन 5 चीजों का करें सेवन, मिलेगा ज्यादा पोषण

नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन-C और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसका सेवन शरीर को फिर से तरोताजा कर सकता है। रोजाना सुबह खाली पेट नारियल पानी पीने से पाचन क्रिया और त्वचा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, अगर आप इसे और ज्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो इसमें इन पांच चीजों को मिलाकर इसका सेवन करें।

#1 पुदीने की पत्तियां नारियल पानी में पुदीने की पत्तियां मिलाने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ सकते हैं। पुदीना पाचन को बढ़ावा देने और पेट की गैस, सूजन और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पुदीने में ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के लिए भी अच्छे होते हैं। लाभ के लिए नारियल पानी में पुदीने की कुछ पत्तियों को डालकर इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।

#2 नींबू का रस नारियल पानी में नींबू का रस मिलाने से यह एक ताजगी भरा पेय बन जाता है। नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, पाचन को ठीक रखने और त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने और वजन कम करने में भी सहायक है। लाभ के लिए एक गिलास नारियल पानी में नींबू के कुछ बूंदे डालकर इसका सेवन करें।

#3 अदरक अगर आप अपने नारियल पानी को थोड़ा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें अदरक का रस मिलाएं। अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अदरक का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और रक्त संचार को बेहतर करने में भी सहायक है। लाभ के लिए नारियल पानी में अदरक के कुछ टुकड़े डालकर इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसका सेवन करें।

#4 तुलसी के बीज नारियल पानी में तुलसी के बीज मिलाने से यह एक संपूर्ण पेय बन सकता है। तुलसी के बीज में फाइबर होता है, जो वजन घटाने और पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये बीज शरीर को हाइड्रेट रखने में भी सहायक हैं। लाभ के लिए नारियल पानी में तुलसी के बीज मिलाकर इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसका सेवन करें।