मांसपेशियों में दर्द हो रहा है? इन 5 चीजों का करें सेवन, जल्द मिलेगी राहत

कभी-कभी मांसपेशियों में दर्द होना एक सामान्य बात है, खासकर जब आप कोई नया व्यायाम शुरू करते हैं या कोई मेहनत का काम करते हों। हालांकि, अगर आपको रोजाना मांसपेशियों में दर्द होता है तो यह चिंता की बात है। इससे राहत पाने के लिए आप कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए खान-पान में ये खाद्य पदार्थ शामिल करें।

#1 अदरक की चाय अदरक की चाय मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले गुण मांसपेशियों की सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ी-सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें शहद मिलाकर पीएं। आप चाहें तो इस चाय में नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा और यह अधिक पौष्टिक हो जाएगी।

#2 केला अगर आपको मांसपेशियों में दर्द हो तो केले का सेवन करना भी लाभकारी हो सकता है। केले में पोटेशियम होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को दूर करता है और उन्हें आराम पहुंचाता है। इसके अलावा केले में विटामिन-B6 भी होता है, जो तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है और दर्द को कम करता है। रोजाना एक केला खाने से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और आपको दर्द से राहत मिलती है।

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#3 दही दही का सेवन भी मांसपेशियों के दर्द को कम करने में सहायक हो सकता है। दही में प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है और उन्हें मजबूत बना देता है। इसके अलावा दही में मौजूद अच्छे जीवाणु पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है। दही में कैल्शियम भी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और दर्द को कम करता है।

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#4 हरी पत्तेदार सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी और बथुआ आदि मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इन सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो मांसपेशियों की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। इनका नियमित सेवन करने से मांसपेशियों में दर्द कम होता है और उनकी ताकत बढ़ती है। आप इन सब्जियों को सलाद या सब्जी बनाकर खा सकते हैं या इन्हें स्मूदी में मिलाकर भी पी सकते हैं।