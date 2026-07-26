मानसून के दौरान इन 5 हर्बल चाय का करें सेवन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस की हुई अदरक डालें और 5 मिनट तक पकने दें।

इसके बाद इसमें एक चम्मच चीनी डालकर इसे गर्म होने दें, फिर इसमें एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिलाकर इसे गैस से उतार लें।

अदरक की चाय कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।