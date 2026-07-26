मानसून के दौरान इन 5 हर्बल चाय का करें सेवन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
मानसून के दौरान तापमान में अचानक बदलाव और उमस के कारण कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर इस मौसम में फ्लू, बुखार, सर्दी-खांसी और पेट से जुड़ी बीमारियां आम हैं। इनसे सुरक्षित रहने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी हर्बल चाय की जानकारी देते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती हैं।
#1
तुलसी की चाय
तुलसी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें 8-10 तुलसी की पत्तियां डालकर इसे ढक दें और 5 मिनट तक पकाएं।
अब इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और शहद भी मिला दें। यह चाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है और बीमारियों को दूर रख सकती है।
इसके अलावा यह चाय पाचन क्रिया को भी ठीक रखने में सहायक है।
#2
अदरक की चाय
अदरक की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा-सा कद्दूकस की हुई अदरक डालें और 5 मिनट तक पकने दें।
इसके बाद इसमें एक चम्मच चीनी डालकर इसे गर्म होने दें, फिर इसमें एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिलाकर इसे गैस से उतार लें।
अदरक की चाय कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।
#3
कैमोमाइल चाय
कैमोमाइल चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें एक चम्मच सूखे कैमोमाइल के फूल डालें और इसे 5 मिनट तक पकने दें।
इसके बाद इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और शहद मिलाकर इसे गैस से उतार लें। यह चाय मानसिक शांति देने और अच्छी नींद में मदद कर सकती है, जिससे अगली सुबह तरोताजा महसूस कर सकते हैं।
#4
पुदीने की चाय
पुदीने की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें 5-6 पुदीने की पत्तियां डालें।
इसके बाद इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे एक बार फिर से उबाल आने तक पकाएं। यह चाय पाचन क्रिया को ठीक रखने में काफी मदद कर सकती है।
इसके अलावा यह शरीर को ठंडक देने में भी सहायक है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है।
#5
मुलेठी की चाय
मुलेठी की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में एक कप पानी डालकर इसे गर्म करें, फिर इसमें आधा चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाएं।
अब इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे एक बार फिर से उबालें। इस चाय को पीने के बाद आप चाहें तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं।
मुलेठी की चाय पाचन क्रिया को ठीक रखने समेत कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है।