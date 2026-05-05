मानसून के दौरान इन 5 सेहतमंद सूप का करें सेवन, बारिश का मजा होगा दोगुना

मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण बीमार होने का डर बना रहता है। ऐसे में शरीर की ताकत बढ़ाने और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए सूप का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। सूप को बनाना भी आसान होता है और यह स्वादिष्ट भी होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सूप की रेसिपी बताते हैं, जिनका मानसून के दौरान सेवन करने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 पालक का सूप सबसे पहले पालक को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक बर्तन में पालक, थोड़ा पानी और नमक डालकर उबालें। जब पालक नरम हो जाए तो उसे ठंडा करके पीसें। अब इस पेस्ट को बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा दूध, काली मिर्च और मक्खन मिलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक यह उबलने न लगे। इसके बाद इस सूप को एक कटोरे में डालकर इसके ऊपर थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ पनीर डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 टमाटर का सूप सबसे पहले टमाटर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक बर्तन में टमाटर, थोड़ा पानी और नमक डालकर उबालें। जब टमाटर नरम हो जाए तो उसे ठंडा करके पीसें। अब इस पेस्ट को बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा दूध, काली मिर्च और मक्खन मिलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक यह उबलने न लगे। इसके बाद इस सूप को एक कटोरे में डालकर गर्मागर्म परोसें।

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#3 गाजर का सूप सबसे पहले गाजर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक बर्तन में गाजर, थोड़ा पानी और नमक डालकर उबालें। जब गाजर नरम हो जाए तो उसे ठंडा करके पीसें। अब इस पेस्ट को बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा दूध, काली मिर्च और मक्खन मिलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक यह उबलने न लगे। इसके बाद इस सूप को एक कटोरे में डालकर गर्मागर्म परोसें।

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#4 मशरूम का सूप सबसे पहले मशरूम को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर एक बर्तन में मशरूम, थोड़ा पानी और नमक डालकर उबालें। जब मशरूम नरम हो जाए तो उसे ठंडा करके पीसें। अब इस पेस्ट को बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा दूध, काली मिर्च और मक्खन मिलाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक यह उबलने न लगे। इसके बाद इस सूप को एक कटोरे में डालकर गर्मागर्म परोसें।