मानसून के दौरान खाएं ये फल

मानसून के दौरान इन 5 फलों का करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ और रोगों से सुरक्षित

लेखन अंजली 12:57 pm Jul 20, 202612:57 pm

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई बैक्टीरिया और कीटाणु पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया और कीटाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा प्रभाव डालकर कई संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, कुछ फल ऐसे हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने आदि में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे फल के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान आसानी से मिल सकते हैं।