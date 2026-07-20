मानसून के दौरान इन 5 फलों का करें सेवन, रहेंगे स्वस्थ और रोगों से सुरक्षित
क्या है खबर?
मानसून के मौसम में नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई बैक्टीरिया और कीटाणु पनपने लगते हैं। ये बैक्टीरिया और कीटाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा प्रभाव डालकर कई संक्रमण और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। हालांकि, कुछ फल ऐसे हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने समेत पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने आदि में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे फल के बारे में बताते हैं, जो मानसून के दौरान आसानी से मिल सकते हैं।
#1
अमरूद
अमरूद विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले और बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण मौसमी बीमारियों से बचाव में सहायक होते हैं।
अमरूद में पेक्टिन नामक फाइबर होता है, जो पाचन को ठीक रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है।
#2
लीची
लीची में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। लीची में सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो मानसून के दौरान होने वाले संक्रमण से बचाव में सहायक हैं।
इसके अलावा यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। लीची का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
पपीता
पपीते में पाचन सुधारने वाला एंजाइम होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है।
पपीता पाचन रस को उत्तेजित करके पाचन को बेहतर बनाने में सहायक है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
यह गुण शरीर को मौसमी संक्रमण से बचाने में भी मदद कर सकता है। पपीता खाने से सेहत को कई लाभ मिल सकते हैं।
#4
अनानास
अनानास में पाचन सुधारने वाला एंजाइम होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
यह पाचन रस को उत्तेजित करके पाचन को बेहतर बनाने का काम करता है।
अनानास में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो मौसमी बीमारियों से बचाव में सहायक हैं।
अनानास का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।
#5
सेब
सेब में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
सेब में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण मौसमी संक्रमण से बचाव में मदद कर सकते हैं।
सेब में पेक्टिन नामक फाइबर होता है, जो पाचन को ठीक रखने में सहायक है। सेब का सेवन शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है।