सर्दियों के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, वजन प्रबंधन में मिल सकती है मदद
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंड के कारण लोग अक्सर सुस्त हो जाते हैं और उनका मन किसी भी शारीरिक गतिविधि करने का नहीं करता। इसके अलावा सर्दियों में भूख भी अधिक लगती है और लोग ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खा लेते हैं। ऐसे में वजन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जिनका सेवन वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। आइए ऐसे ही 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
गाजर
गाजर में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है।
गाजर का सेवन पेट को भरा हुआ महसूस करवाने और कैलोरी को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा गाजर में कम कैलोरी होती है, इसलिए इन्हें अपनी खाने की आदतों में शामिल करने से वजन बढ़ने का खतरा कम हो सकता है। गाजर का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#2
हरी मटर
हरी मटर में फाइबर और ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ये पाचन क्रिया को ठीक रखने और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा हरी मटर का सेवन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। हरी मटर का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#3
मूली
मूली में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जबकि फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस करवाने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा मूली का सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है, वहीं इसमें मौजूद तत्व शरीर में चर्बी के जमा होने को रोकने में मदद कर सकते हैं।
मूली का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#4
पालक
पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो फाइबर से भरपूर होती है और इसमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है। ये पोषक तत्व शरीर में चर्बी के जमा होने को रोककर वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा पालक का सेवन शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने और पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। पालक का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#5
शकरकंद
शकरकंद में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस करवाने और ज्यादा खाने से रोकने में मदद कर सकती है।
इसमें कम कैलोरी होती है, इसलिए इसका सेवन वजन को नियंत्रित रखने में काफी मदद कर सकता है।
इसके अलावा शकरकंद में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में चर्बी के जमा होने को रोकने में मदद कर सकते हैं। शकरकंद का सेवन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।