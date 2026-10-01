सर्दियों में वजन घटाने में सहायक खाद्य पदार्थ

सर्दियों के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, वजन प्रबंधन में मिल सकती है मदद

लेखन अंजली 04:32 pm Oct 01, 202604:32 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंड के कारण लोग अक्सर सुस्त हो जाते हैं और उनका मन किसी भी शारीरिक गतिविधि करने का नहीं करता। इसके अलावा सर्दियों में भूख भी अधिक लगती है और लोग ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खा लेते हैं। ऐसे में वजन बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जिनका सेवन वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। आइए ऐसे ही 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।