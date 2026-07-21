मेनोपॉज के दौरान खाएं ये चीजें

मेनोपॉज के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, मिलेंगे कई फायदे

लेखन अंजली 04:56 pm Jul 21, 202604:56 pm

क्या है खबर?

मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो महिलाओं के जीवन में एक अहम मोड़ लाती है। इस दौरान शरीर में हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सही खान-पान बहुत जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने और शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेनोपॉज के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन लाभदायक है।