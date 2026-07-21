मेनोपॉज के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो महिलाओं के जीवन में एक अहम मोड़ लाती है। इस दौरान शरीर में हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सही खान-पान बहुत जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने और शरीर को आराम देने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेनोपॉज के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन लाभदायक है।
#1
सोया उत्पाद
सोया उत्पाद जैसे टोफू और सोया दूध मेनोपॉज के दौरान बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इनमें एक खास तत्व होता है, जो हार्मोन की तरह काम करता है। इससे हॉट फ्लश, रात में पसीना आना और मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
इसके अलावा सोया प्रोटीन भी प्रदान करता है, जो मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और शरीर को ऊर्जा देता है।
#2
फलियां
फलियां जैसे राजमा, चना और मूंग दाल मेनोपॉज के दौरान शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर के कामकाज को संतुलित रखते हैं और वजन नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा फलियों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इनका सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है।
#3
हरी पत्तेदार सब्जियां
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों आदि विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, जो मेनोपॉज के दौरान शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक होते हैं।
इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में विशेष तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इनका सेवन पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखता है।
#4
डेयरी उत्पाद
डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर कैल्शियम और विटामिन-D से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं और मूड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दही में कुछ विशेष तत्व होते हैं, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखते हैं।
पनीर में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इनका नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे तनाव और अवसाद में कमी आती है।
#5
सूखे मेवे
सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश मेनोपॉज के दौरान शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनमें अच्छे फैट्स होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इनमें विटामिन होता है, जो त्वचा को निखारता है और बालों को मजबूत बनाता है।
इनका सेवन ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे तनाव और अवसाद में कमी आती है।