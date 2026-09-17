पतझड़ के मौसम में इन हर्बल पेय का करें सेवन

पतझड़ के मौसम में इन 5 हर्बल पेय का करें सेवन, स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक

लेखन अंजली 01:25 pm Sep 17, 202601:25 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम आते ही ठंड बढ़ने लगती है। इस दौरान शरीर को गर्माहट देने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि, रोजाना गर्म पेय का सेवन भी शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकता है। ऐसे कई पेय हैं, जो इस मौसम के लिए बेहतरीन हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पेय की विधि बताते हैं, जिनका सेवन पतझड़ के मौसम में जरूर करना चाहिए।