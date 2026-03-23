शरीर की गर्मी कम करने के लिए केले के पत्ते पर करें इन व्यंजनों का सेवन

केले के पत्ते न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि शरीर की गर्मी को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। इन पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मियों में इन पत्तों पर खाना खाने से न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि पाचन क्रिया भी सही रहती है। आइए जानते हैं कि केले के पत्ते पर कौन-कौन से व्यंजन बनाकर खाए जा सकते हैं।

#1 केले के पत्ते पर पत्तल कुट्टी पत्तल कुट्टी दक्षिण भारत का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें चावल, दाल और मसालों का अनोखा मिश्रण शामिल होता है। इसे बनाने के लिए चावल को भूनकर पीस लिया जाता है और फिर उसमें मूंग दाल, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पेट के लिए भी अच्छा है।

#2 केले के पत्ते पर इडली केले के पत्ते पर इडली बनाना एक अनोखा अनुभव है। इसे बनाने के लिए इडली के घोल को केले के पत्तों पर फैलाया जाता है और फिर भाप में पकाया जाता है। इससे इडली को एक खास सुगंध और स्वाद मिलता है। केले के पत्ते इडली को एक अलग ही स्वाद देते हैं और इसे खाने से पेट ठंडा रहता है। यह तरीका न केवल सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 केले के पत्ते पर बिरयानी बिरयानी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी केले के पत्ते पर बिरयानी चखी है? इसमें चावल, सब्जियां और मसालों का मिश्रण केले के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। इससे बिरयानी को एक अनोखा स्वाद मिलता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। केले के पत्ते न केवल स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को ठंडक देते हैं। यह व्यंजन गर्मियों में खासतौर पर अच्छा लगता है।

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#4 केले के पत्ते पर पोंगल पोंगल एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप केले के पत्ते पर बनाकर देख सकते हैं। इसमें चावल, मूंग दाल, घी और मसालों का मिश्रण होता है। इसे बनाने के लिए दाल को भूनकर पीस लिया जाता है और फिर चावल और मसालों को मिलाकर केले के पत्तों पर फैलाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पेट के लिए भी अच्छा है। इसे पोंगल त्योहार पर खास तौर से बनाया जाता है।