मानसून के दौरान इन तरीकों से इमली का करें सेवन, सेहत होगी बेहतर
क्या है खबर?
मानसून के दौरान इमली का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इमली में विटामिन-C, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा इमली में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। आइए जानते हैं मानसून के दौरान इमली को अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके।
#1
इमली की चटनी बनाकर करें सेवन
इमली की चटनी खाने में स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ पाचन को भी सही रखती है।
इसे बनाने के लिए सूखी इमली, गुड़, काली मिर्च, जीरा और नमक को मिलाकर उबालें, फिर ठंडा करके पीस लें।
इस चटनी को परांठे, समोसे या किसी भी नाश्ते के साथ खाया जा सकता है। इसका सेवन पेट को ठंडक पहुंचाने और पाचन को सुधारने में मदद करता है।
#2
इमली का पानी पिएं
इमली का पानी पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसे बनाने के लिए सूखी इमली को पानी में भिगो दें और रातभर छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें।
यह पानी पेट की जलन को शांत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
इसके अलावा यह पेट की गर्मी को कम करने में भी मदद करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है।
#3
इमली की चाय बनाकर पिएं
इमली की चाय मानसून के दौरान पीने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
इसे बनाने के लिए गर्म पानी में सूखी इमली की पत्तियां डालकर उबालें और उसमें थोड़ा-सा शहद मिलाएं।
यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह शरीर को ठंडक भी देती है। इसके अलावा यह चाय इमली के पोषक तत्वों को भी शरीर में पहुंचाती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
#4
इमली का अचार बनाकर खाएं
इमली का अचार खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई सेहत लाभ भी देता है।
इसे बनाने के लिए सूखी इमली को नमक, हल्दी और मसालों के साथ मिलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
इस अचार में मौजूद मसाले पाचन को सुधारने और पेट की जलन को शांत करने में मदद करते हैं। मानसून के दौरान इसका सेवन पेट को ठंडक पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है।
#5
इमली की दाल का सेवन करें
इमली की दाल दक्षिण भारत का एक पसंदीदा व्यंजन है, जिसे सांबर कहा जाता है।
इसे बनाने के लिए अरहर दाल को उबालकर उसमें इमली का पानी मिलाया जाता है और मसालों का तड़का लगाया जाता है। यह डिश स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होती है।
मानसून के दौरान इसका सेवन करने से पेट को ठंडक मिलती है और पाचन सही रहता है।