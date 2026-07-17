मानसून के दौरान इन तरीकों से इमली का करें सेवन, सेहत होगी बेहतर

इमली का अचार खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ कई सेहत लाभ भी देता है।

इसे बनाने के लिए सूखी इमली को नमक, हल्दी और मसालों के साथ मिलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

इस अचार में मौजूद मसाले पाचन को सुधारने और पेट की जलन को शांत करने में मदद करते हैं। मानसून के दौरान इसका सेवन पेट को ठंडक पहुंचाने में भी सहायक हो सकता है।