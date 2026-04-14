कंसीलर का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें विशेष ध्यान

कंसीलर एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है, जो चेहरे की ख़ामियों को छिपाने में मदद करता है। हालांकि, इसे सही तरीके से लगाने के लिए कुछ खास तकनीकों और टिप्स की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको कंसीलर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बताएंगे ताकि आप अपने चेहरे को बेहतरीन लुक दे सकें। सही रंग का चयन, सही मात्रा का उपयोग और सही तकनीक अपनाकर आप अपने चेहरे को निखार सकते हैं।

#1 सही रंग का चयन करें कंसीलर चुनते समय अपने त्वचा के रंग और टोन का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा गहरी है तो पीले या नारंगी टोन वाला कंसीलर चुनें ताकि चेहरे की ख़ामियां अच्छी तरह छिप सकें, वहीं अगर आपकी त्वचा हल्की रंग की है तो हल्के गुलाबी या बेज टोन वाला कंसीलर बेहतर रहेगा। सही रंग चुनने से आपका मेकअप और भी खूबसूरत लगेगा और चेहरे की खामियां छिपाने में मदद मिलेगी।

#2 मात्रा का ध्यान रखें कंसीलर लगाते समय मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा कंसीलर लगाने से चेहरा बनावटी दिख सकता है इसलिए हमेशा थोड़ी मात्रा में ही इसका उपयोग करें। थोड़ी मात्रा में कंसीलर लगाने से ही चेहरे की ख़ामियां छिपती हैं और मेकअप भी प्राकृतिक लगता है। इससे आपका लुक भी निखर आता है और आप ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। सही मात्रा का उपयोग करने से मेकअप लंबे समय तक सही बना रहता है और आपको एक बेहतरीन लुक मिलता है।

Advertisement

#3 मिलाना है अहम कंसीलर लगाते समय उसे अच्छी तरह से मिलाना बहुत जरूरी होता है। कंसीलर को त्वचा में अच्छी तरह से मिलाएं ताकि वह अलग से ना दिखे। इसके लिए अपनी उंगलियों या ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हाथों से कंसीलर को फैलाएं ताकि वह त्वचा में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद पाउडर से सेट करें ताकि मेकअप लंबे समय तक टिका रहे और चेहरा निखरा हुआ दिखे।

Advertisement

#4 आंखों के नीचे भी लगाएं आंखों के नीचे काले घेरे छिपाने के लिए भी कंसीलर का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए हल्के गुलाबी या पीले टोन वाला कंसीलर चुनें जो आपकी त्वचा की टोन से मेल खाता हो। इसे आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएं और अच्छी तरह से मिलाएं ताकि कोई रेखा न दिखे। इससे आपकी आंखें तरोताजा और उजली दिखेंगी, जिससे आपका पूरा चेहरा निखरा हुआ लगेगा और आप ज्यादा आकर्षक दिखेंगी।