स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है नारियल का तेल? जानिए इस बात की सच्चाई
क्या है खबर?
नारियल का तेल आयुर्वेदिक दवाओं में एक खास स्थान रखता है। यह त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल के लिए बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इसके बारे में कई गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। इस लेख में हम नारियल के तेल से जुड़े कुछ आम भ्रमों की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि ये कितने सही हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप सही जानकारी के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं।
#1
भ्रम: नारियल का तेल खाने से बढ़ता है वजन
कई लोगों का मानना है कि नारियल का तेल खाने से वजन बढ़ता है, जबकि यह पूरी तरह सही नहीं है। सच बात यह है कि नारियल का तेल खास तत्वों से भरपूर होता है, जो जल्दी पच जाते हैं और ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं और इसे सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे वजन नहीं बढ़ता, बल्कि ऊर्जा मिलती है। यह एक किस्म का सेहतमंद तेल माना जाता है।
#2
भ्रम: बालों की बढ़त के लिए नारियल का तेल है जरूरी
यह भी एक आम भ्रम है कि बालों की बढ़त के लिए नारियल का तेल जरूरी होता है। हालांकि, यह सच है कि नारियल का तेल बालों को नमी देता है और उन्हें टूटने से बचाता है, लेकिन बालों की बढ़त मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों और जीवनशैली पर निर्भर करती है। अगर आप सही पोषण लेते हैं और नियमित रूप से सिर की त्वचा की देखभाल करते हैं तो बालों की बढ़त बेहतर हो सकती है।
#3
भ्रम: त्वचा पर लगाने से तुरंत मिलती है चमक
बहुत से लोग मानते हैं कि त्वचा पर नारियल का तेल लगाने से तुरंत चमक मिलती है। हालांकि, यह हमेशा सच नहीं होता। हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और कुछ लोगों की त्वचा पर यह तुरंत असर नहीं दिखाता। बेहतर होगा कि आप इसे रात भर लगाकर छोड़ दें, ताकि सुबह तक आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बने। नियमित उपयोग से ही इसके फायदे अच्छी तरह दिखते हैं।
#4
भ्रम: गर्भवती महिलाओं के लिए है हानिकारक
कुछ लोग मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए नारियल का तेल हानिकारक हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर गर्भवती महिला संतुलित आहार लेती है और डॉक्टर की सलाह पर ही इसका उपयोग करती है तो यह सुरक्षित होता है। इसलिए, किसी भी चीज का उपयोग करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नारियल का तेल कई भ्रमों से घिरा हुआ है।