मानसून में बढ़ जाता है इन 5 बीमारियों का खतरा, जानिए लक्षण और बचाव के तरीके

मानसून के दौरान गर्म और नम मौसम के कारण बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। मानसून के कारण होने वाली बीमारियों के लक्षण और प्रभाव उन लोगों के लिए अधिक गंभीर हो सकते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान होने वाली 5 सामान्य बीमारियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए और इनसे बचने के तरीके भी बताते हैं।

#1 डेंगू डेंगू मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है और इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। डेंगू के कारण तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, दाने, उल्टी और खून के प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, पानी के जमाव वाले क्षेत्रों को साफ करें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।

#2 चिकनगुनिया डेंगू की तरह चिकनगुनिया भी मच्छरों के काटने से होता है और इस बीमारी के कारण तेज बुखार, सिरदर्द, जोड़ों में तेज दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दाने, उल्टी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चिकनगुनिया के कारण जोड़ों में दर्द कई महीनों तक बना रह सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए भी डेंगू की तरह मच्छरों से बचाव के तरीके अपनाएं। सावधानी बरतने से आप इस समस्या से बच सकते हैं।

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#3 हैजा हैजा एक फैलने वाली बीमारी है, जो गंदे भोजन और गंदे पानी के कारण होती है। इस बीमारी के कारण दस्त, उल्टी और पानी की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हैजा से बचाव के लिए खाना और पानी साफ रखें। इसके अतिरिक्त ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। साथ ही समय-समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और कच्चा भोजन न खाएं। इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं।

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#4 टायफाइड बुखार टायफाइड बुखार भी गंदे भोजन और गंदे पानी के कारण होता है। इस बीमारी के कारण बुखार, कमजोरी, पेट में दर्द और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। टायफाइड बुखार से बचाव के लिए खाना और पानी साफ रखें। इसके अतिरिक्त ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। साथ ही समय-समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और कच्चा भोजन न खाएं। इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं।