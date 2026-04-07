दवा लेते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकती हैं समस्याएं

जब डॉक्टर दवाई लेने की सलाह देते हैं तो आपको उसे समय पर और सही तरीके से लेना चाहिए। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो दवाई लेते समय लोग अक्सर कर देते हैं और इससे दवा का असर कम हो जाता है या फिर दवाई लेने से कुछ भी फायदा नहीं होता।

#1 खाली पेट लेना खाली पेट दवा लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, जिन्हें खाली पेट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे पेट में जलन हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, जिन्हें खाने के साथ लेना जरूरी होता है ताकि वे सही तरीके से पाचन क्रिया में घुल सकें और अपना पूरा असर दिखा सकें। इसलिए डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही दवाई खाने का तरीका अपनाएं।

#2 पानी के साथ लेना कई लोग दवा पानी के साथ लेते हैं, लेकिन ऐसा करना भी गलत है। अगर आप दवा को पानी के साथ लेते हैं तो इससे दवा का कुछ हिस्सा गले में अटक जाता है और इससे गले में दवा की गंध बनी रहती है। इसके अलावा पानी के साथ दवा लेने से यह शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। इसलिए दवा को हमेशा बिना पानी के ही लें और उसके बाद पानी पिएं।

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#3 चबाकर खाना कुछ लोग दवा को चबाकर खाते हैं, लेकिन ऐसा करना भी गलत है। दवा को चबाकर खाने से वह जल्दी टूट जाती है और उसका असर कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का स्वाद इतना तीखा होता है कि उन्हें चबाकर खाने से उल्टी भी हो सकती है। इसलिए दवा को कभी भी चबाकर न खाएं। उसे पूरे गले से उतारें ताकि वह पेट में जाकर अपना पूरा असर दिखा सके।

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#4 बिना डॉक्टर की सलाह के लेना कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवा ले लेते हैं। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि हर दवा हर व्यक्ति पर अलग-अलग असर करती है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवा लेने से आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवा लें। इसके अलावा खुद से दवा लेने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है और आपको कई अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।