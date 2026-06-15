आप सही तरीके से AC बंद करते हैं? ये गलतियां बढ़ा सकती हैं बिजली का बिल

आप सही तरीके से AC बंद करते हैं? ये गलतियां बढ़ा सकती हैं बिजली का बिल
क्या है खबर?
गर्मियों में AC का उपयोग करना आरामदायक होता है, लेकिन इसे सही तरीके से बंद करना भी जरूरी है। अक्सर लोग AC को तुरंत बंद कर देते हैं या उसे लंबे समय तक चलाते रहते हैं, जिससे बिजली का बिल बढ़ सकता है। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें लोग AC बंद करते समय करते हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस गलतियों से कैसे बचा जा सकता है।
#1
तुरंत AC बंद करना
कई लोग जैसे ही कमरा जरा-सा ठंडा होता है, वैसे ही तुरंत AC बंद कर देते हैं। हालांकि, ऐसा करने से बिजली का बिल बढ़ सकता है। AC को बार-बार चालू और बंद करने से इसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है और कंप्रेसर खराब होता है। बेहतर होगा कि आप AC को कुछ मिनट पहले कम तापमान पर सेट करके चलाएं और कमरे के पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे बंद करें। इससे ज्यादा देर तक कमरा ठंडा रहेगा।
#2
तापमान सेटिंग का ध्यान न रखना
AC की तापमान सेटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप AC को बहुत कम तापमान पर सेट करते हैं तो इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है। बेहतर होगा कि आप एसी को 24-26 डिग्री पर सेट करें। इससे न केवल बिजली की खपत कम होगी, बल्कि कमरे का तापमान भी आरामदायक रहेगा। इसके अलावा इससे AC की उम्र भी बढ़ेगी और आपको लंबे समय तक सेवा मिलेगी।
#3
केवल रिमोट से बंद करना
कई लोग AC को केवल रिमोट से बंद करते हैं और सोचते हैं कि इससे बिजली बच सकती है। हालांकि, ऐसा असल मायने में सही नहीं होता है। आपको AC का इस्तेमाल करने के बाद पहले उसे रिमोट से और उसके बाद स्विच से बंद कर देना चाहिए। इससे पाउडर सप्लाई AC तक नहीं जाएगी और उससे बिजली की खपत भी बंद हो जाएगी। ऐसा करके आपका बिजली का बिल कम आएगा।
#4
देखभाल न करना
AC की नियमित देखभाल करना जरूरी है। अगर आप अपने AC की सफाई या उसकी मरम्मत नहीं कराते तो उसकी कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। हर महीने या 2 महीने में AC की सफाई करानी चाहिए, ताकि उसमें जमी धूल-मिट्टी हट सके और उसकी कार्यक्षमता बनी रहे। इसके अलावा साल में एक बार AC की मरम्मत भी जरूर कराएं, ताकि वह सही तरीके से काम करे और आपकी बिजली की खपत कम हो।