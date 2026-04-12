ऑयल पुलिंग करने के तरीके से जुड़े ये भ्रम नहीं हैं सही, जानिए सच्चाई

ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसमें मुंह में नारियल या तिल के तेल जैसे तैलीय पदार्थ को 15-20 मिनट तक घुमाया जाता है। इससे मुंह के बैक्टीरिया और हानिकारक तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि, इस पद्धति के बारे में कई भ्रम भी फैले हुए हैं, जिनके चलते लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। आइए आज हम आपको ऑयल पुलिंग से जुड़े ऐसे ही कुछ भ्रमों और उनकी सच्चाई बताते हैं।

#1 भ्रम- ऑयल पुलिंग दांतों को करता है सफेद कई लोग मानते हैं कि ऑयल पुलिंग से दांत सफेद हो जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। इसके प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहते और इससे दांतों की सफेदी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। दांतों की सफेदी के लिए रोज ब्रश करना और दंत चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। इसलिए, इस भ्रम पर विश्वास न करें और अपनी ओर से कोई भी गलतफहमी न पालें।

#2 भ्रम- ऑयल पुलिंग मुंह की सेहत के लिए है जरूरी यह भी एक आम भ्रम है कि ऑयल पुलिंग मुंह की सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन यह सच नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोज ब्रश और फ्लॉसिंग से ही मुंह की सफाई हो जाती है। ऑयल पुलिंग एक सहायक उपाय हो सकता है, लेकिन इसे मुख्य उपाय नहीं माना जा सकता। सही तरीके से दांतों की देखभाल करने के लिए रोज ब्रश और फ्लॉसिंग करना जरूरी है।

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#3 भ्रम- ऑयल पुलिंग हानिकारक तत्वों को निकालती है बाहर कुछ लोग मानते हैं कि ऑयल पुलिंग से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं, जबकि यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। हमारे शरीर में पहले से ही प्राकृतिक रूप से हानिकारक तत्व होते हैं, जिन्हें हमारे लीवर और किडनी जैसे अंग साफ करते रहते हैं। इसलिए, इस भ्रम पर विश्वास न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए सही तरीके अपनाएं। सही खान-पान और नियमित व्यायाम भी जरूरी हैं।

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