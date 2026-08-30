मेकअप के दौरान उम्र से बड़ा दिखना

मेकअप के बाद लगने लगती हैं उम्र से बड़ी? जानिए इसके कुछ कारण

लेखन सयाली 03:46 pm Aug 30, 202603:46 pm

क्या है खबर?

मेकअप न केवल त्वचा को ढकने में मदद करता है, बल्कि यह चेहरे की बनावट को भी प्रभावित करता है। कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो उन्हें अधिक उम्र का दिखा सकती हैं। इन गलतियों में गलत रंग का फाउंडेशन लगाना, आंखों के नीचे चमकदार उत्पाद लगाना और आंखों की पेंसिल को अधिक गहरा करना आदि शामिल हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं।