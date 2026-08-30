मेकअप के बाद लगने लगती हैं उम्र से बड़ी? जानिए इसके कुछ कारण

मेकअप के बाद लगने लगती हैं उम्र से बड़ी? जानिए इसके कुछ कारण
क्या है खबर?
मेकअप न केवल त्वचा को ढकने में मदद करता है, बल्कि यह चेहरे की बनावट को भी प्रभावित करता है। कई बार महिलाएं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं, जो उन्हें अधिक उम्र का दिखा सकती हैं। इन गलतियों में गलत रंग का फाउंडेशन लगाना, आंखों के नीचे चमकदार उत्पाद लगाना और आंखों की पेंसिल को अधिक गहरा करना आदि शामिल हैं। आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
आंखों के नीचे चमकदार उत्पाद लगाना
आंखों के नीचे चमकदार उत्पाद लगाने से आंखें अधिक बड़ी और चमकीली लगती हैं, लेकिन इससे आंखों के नीचे की झुर्रियों और महीन रेखाओं पर अधिक जोर पड़ता है।
इससे त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है और आप अधिक उम्र की दिखती हैं। इससे बचने के लिए आंखों के नीचे चमकदार उत्पाद लगाने के बजाय हल्के रंग की क्रीम का इस्तेमाल करें।
इससे आखें गहरी नहीं नजर आएंगी।
#2
गलत रंग का फाउंडेशन लगाना
गलत रंग के फाउंडेशन से त्वचा की बनावट खराब हो सकती है और त्वचा को अधिक उम्र का दिखाने का कारण बन सकती है। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो आपको पीच रंग के फाउंडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए।
वहीं, अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो आपको ठंडे टोन वाले फाउंडेशन का चयन करना चाहिए। इसके अलावा फाउंडेशन को चेहरे पर लगाने से पहले अच्छे से मिलाएं।
#3
आंखों की पेंसिल का अधिक गहरा होना
आंखों की पेंसिल का अधिक गहरा होना भी आपके चेहरे पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर आप आंखों की पेंसिल को अधिक गहरा लगाती हैं तो इससे आपकी आंखें छोटी लग सकती हैं, जबकि हल्का गहरा आईलाइनर आंखों को बड़ा दिखा सकता है।
इसके अलावा हल्के गहरे आईलाइनर से आंखों में एक ताजगी और चमक आ जाती है, जिससे आपका चेहरा और भी निखर कर नजर आता है।
#4
लिपस्टिक को होंठों पर फैलाना
होंठों पर लिपस्टिक फैलाना भी एक आम गलती है, जिससे आप अधिक उम्र की दिख सकती हैं। लिपस्टिक अगर फैलकर होंठों के आसपास लग जाती है तो इससे चेहरे पर एक गंदगी जैसी छाप पड़ती है।
इसके अलावा इससे आपके होंठ भी बेजान लगते हैं। इसलिए, जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो उसे अच्छे से होंठों पर फैलाएं, ताकि वह साफ-सुथरी लगे और आपके चेहरे पर एक ताजगी बनी रहे।