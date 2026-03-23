बदलते मौसम में बढ़ जाता है इन 5 समस्याओं का खतरा, ऐसे करें बचाव

बदलते मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब मौसम में बदलाव होता है तो कई लोग सामान्य सर्दी और बुखार को नजरअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताते हैं, जो आम लगने के बावजूद काफी गंभीर हो सकती हैं। साथ ही इन बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जा सकता है।

#1 वायरल बुखार वायरल बुखार एक ऐसी समस्या है, जो बदलते मौसम में काफी आम हो जाती है। इसके कारण तेज बुखार, सिर में दर्द, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके लिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं। इसके अलावा ताजे फलों का रस और सूप भी पिएं। साथ ही संतुलित आहार का सेवन करें।

#2 डेंगू डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है, जो बारिश के बाद होने वाली गीली जगहों पर पनपता है। इस बीमारी के कारण तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर दाने और रक्त प्लेटलेट्स की संख्या में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए अपने आस-पास सफाई रखें और पानी इकट्ठा न होने दें। इसके अलावा मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं।

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#3 चिकनगुनिया चिकनगुनिया भी मच्छर जनित बीमारी है, लेकिन यह डेंगू से अलग है। इस बीमारी के कारण तेज बुखार, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और त्वचा पर लाल चकत्ते जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चिकनगुनिया से बचाव के लिए भी डेंगू वाली सावधानियां बरतें। इसके अलावा इस समस्या के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए गुनगुने पानी से नहाएं और हल्के व्यायाम करें।

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#4 स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू एक प्रकार का फ्लू है, जो स्वाइन नामक वायरस के संक्रमण से होता है। इस समस्या के कारण तेज बुखार, सिर में दर्द, खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचाव के लिए अपने हाथों को बार-बार धोएं। इसके अलावा खांसते और छींकते समय मुंह को ढकें। साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसके अलावा समय-समय पर अपना फ्लू का टीका लगवाएं।