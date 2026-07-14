शरीर की साफ-सफाई से जुड़ी 5 गलतियां

रोजाना शरीर की सफाई से जुड़ी ये 5 गलतियां कर बैठते हैं ज्यादातर लोग, करें गौर

लेखन सयाली 10:13 am Jul 14, 202610:13 am

क्या है खबर?

साफ-सफाई हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में शरीर की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें लोग अक्सर करते हैं। इनसे बचकर स्वस्थ और ताजगी भरा जीवन जिया जा सकता है। सही तरीके से सफाई करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।