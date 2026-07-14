रोजाना शरीर की सफाई से जुड़ी ये 5 गलतियां कर बैठते हैं ज्यादातर लोग, करें गौर
क्या है खबर?
साफ-सफाई हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में शरीर की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जिन्हें लोग अक्सर करते हैं। इनसे बचकर स्वस्थ और ताजगी भरा जीवन जिया जा सकता है। सही तरीके से सफाई करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
#1
हाथ धोने में लापरवाही
हाथ धोना सबसे अहम है, लेकिन कई लोग इसे सही तरीके से नहीं करते। साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है।
खासकर खाना खाने से पहले और बाद में और किसी भी चीज को छूने के बाद।
अगर आप बाहर से आए हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पर गए हैं तो हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, ताकि आप कीटाणुओं से सुरक्षित रहें।
#2
टूथब्रश को न बदलना
बहुत से लोग अपने टूथब्रश को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हर 3 महीने बाद अपना टूथब्रश बदलना चाहिए, क्योंकि पुराने टूथब्रश पर बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं।
इससे दांतों की समस्या हो सकती है। इसके अलावा टूथब्रश को गीला छोड़ने से बचें।
उसे धोकर खड़ा करके रखें, ताकि वह जल्दी सूख सके और बैक्टीरिया न फैलें। सही तरीके से सफाई करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं।
#3
गलत तरीके से नहाना
नहाने का तरीका भी अहम है। बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा सूख जाती है और उसमें खुजली हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक नहाने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो सकती है।
नहाने के बाद त्वचा को हल्के हाथों से पोंछें और मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे और वह स्वस्थ रहे।
#4
बालों की देखभाल में लापरवाही
बालों की देखभाल में भी सावधानी बरतनी चाहिए। गीले बालों में कंघी करने से बचें, क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं।
इसके अलावा हर दिन शैंपू करने से बचें, क्योंकि इससे बाल रूखे हो सकते हैं। हफ्ते में 2 बार शैंपू करना पर्याप्त होता है।
इसके अलावा बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें और हीट स्टाइलिंग उपकरणों का कम इस्तेमाल करें। सही तरीके से बालों की देखभाल करने से उन्हें स्वस्थ और चमकदार बनाए रखा जा सकता है।
#5
त्वचा की सफाई पर ध्यान न देना
त्वचा की सफाई पर भी खास ध्यान देना जरूरी है। सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धो लें, ताकि मेकअप और गंदगी हट जाए।
इसके अलावा नियमित रूप से स्क्रब करें, ताकि मृत कोशिकाएं हट सकें। हाइड्रेटिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा ताजगी भरी रहे।
इन सरल, लेकिन असरदार सुझावों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की सफाई आदतों को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।