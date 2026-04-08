बालों को स्टाइल करते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है लुक

बालों को स्टाइल करते समय कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनके लुक को बिगाड़ सकती हैं। इन गलतियों के कारण न केवल बालों की सुंदरता कम होती है, बल्कि वे कमजोर और खराब भी हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपके बाल हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहें।

#1 गीले बालों पर सजावट करना गीले बालों पर सजावट करना एक आम गलती है, जिसे कई लोग अनजाने में करते हैं। गीले बालों पर बालों की सजावट करने से बाल कमजोर हो सकते हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा बाल धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाकर ही किसी भी सजावट का उपयोग करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी।

#2 गर्म उपकरणों का ज्यादा उपयोग करना गर्म उपकरण जैसे बाल सीधा करने वाले, घुंघराले बनाने वाले और बाल सुखाने वाले का ज्यादा उपयोग करना भी एक बड़ी गलती है। ये उपकरण आपके बालों की प्राकृतिक नमी को छीन लेते हैं, जिससे वे सूखे और बेजान हो जाते हैं। अगर आपको इनका उपयोग करना ही पड़ता है तो सबसे पहले बालों की सुरक्षा के लिए स्प्रे लगाएं और उन्हें मध्यम तापमान पर सेट करें। इसके अलावा इन उपकरणों का उपयोग कम से कम करें।

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#3 सही कंघी का चयन न करना बालों को कंघी करने का तरीका भी अहम होता है। कई लोग मोटी कंघी का उपयोग करते हैं, जो उलझे हुए बालों को सुलझाने में मदद करती है, लेकिन इससे बाल टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बजाय चौड़ी दांत वाली कंघी का उपयोग करें, जो धीरे-धीरे बालों को सुलझाएगी और उनकी चमक भी बनाए रखेगी। इसके अलावा बालों को नमी देने के बाद ही कंघी करें ताकि वे स्वस्थ और सुंदर दिखें।

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#4 रात को बांधकर सोना रात को सोते समय बालों को बांधकर सोना भी एक सामान्य गलती है, जिसे आपको टालना चाहिए। इससे बाल टूट सकते हैं और उनकी प्राकृतिक चमक भी कम हो सकती है। अगर आपको रात को बाल बांधकर सोने की आदत है तो रेशमी या मुलायम कपड़े का स्कार्फ का उपयोग करें, जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा बालों को हल्का सा खोलकर सोने की कोशिश करें ताकि वे आरामदायक रहें।