डोसे को लेकर न करें ये 5 गलतियां, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो अब पूरे देश में पसंद किया जाता है। हालांकि, कई लोग इसे बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए ताकि आपका डोसा न केवल स्वादिष्ट बने बल्कि सेहतमंद भी रहे। सही तरीके से डोसा बनाने से आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन न करना डोसा बनाने के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सामान्य चावल और उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको बासमती चावल और सफेद उड़द की दाल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा चावल और दाल को रातभर पानी में भिगोकर रखना चाहिए ताकि वे अच्छे से फूल जाएं और पेस्ट बनाने में आसानी हो। सही सामग्री और तैयारी से आपका डोसा बेहतरीन बनेगा।

#2 पेस्ट को ज्यादा पीसना डोसा पेस्ट को पीसते समय एक आम गलती होती है कि उसे ज्यादा बारीक पीस दिया जाता है। इससे पेस्ट बहुत महीन हो जाता है और डोसे का स्वाद बिगड़ जाता है। पेस्ट को थोड़ा मोटा रखना चाहिए ताकि उसमें थोड़ी दानेदार बनावट बनी रहे। इससे डोसे कुरकुरा और स्वादिष्ट बनेगा। इसके अलावा पेस्ट को पीसते समय उसे थोड़ा ठंडा रखने पर भी ध्यान दें ताकि वह सही तरीके से सेट हो सके।

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#3 तवे पर तेल का गलत उपयोग करना डोसा बनाने के लिए तवे पर तेल का उपयोग करना बहुत अहम होता है, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। अक्सर लोग पहले ही पेस्ट को तवे पर डाल देते हैं और फिर ऊपर से तेल डालते हैं, जिससे तेल समान रूप से नहीं फैलता और डोसे का स्वाद बिगड़ जाता है। हमेशा पहले तवे पर थोड़ा सा तेल फैलाएं और फिर पेस्ट डालें, ताकि हर हिस्से को बराबर मात्रा में तेल मिले।

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#4 तापमान नियंत्रित न रखना डोसा बनाते समय तापमान को सही रखना बहुत जरूरी होता है। अगर तवा बहुत गर्म होगा तो डोसे जल सकते हैं और अगर कम गर्म होगा तो डोसे सही तरीके से नहीं पकेंगे। मध्यम आंच पर तवे को गर्म करें और फिर उसमें पेस्ट डालें। इसके अलावा डोसे को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक सेंकें ताकि वह कुरकुरा बने। सही तापमान से आपका डोसा बेहतरीन और स्वादिष्ट बनेगा।