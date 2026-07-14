खाने-पीने की कुछ आम गलत आदतें, जिन पर आपको करना चाहिए दोबारा विचार
क्या है खबर?
खान-पान से जुड़ी कई ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग रोजाना दोहराते हैं। इनका असर सेहत पर पड़ता है। हालांकि, इन आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता। पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि हममें से कई लोग कुछ सामान्य आदतों को सही मानते हैं, जबकि वे असल में गलत होती हैं। आइए जानते हैं कि खाने से जुड़ी कौन-सी ऐसी आदतें हैं, जिन्हें लोग सामान्य मानते हैं, लेकिन वे असल में गलत हैं।
#1
खाने से पहले पानी पीना
खाने से पहले पानी पीने की आदत सही नहीं है। इससे पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है।
खाने से पहले पानी पीने से पेट भर सकता है, जिससे आप कम खा सकते हैं। इसके कारण शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जो पाचन के लिए जरूरी होते हैं।
इसलिए, खाने से पहले पानी पीने की आदत को बदलकर खाने के बीच या बाद में पानी पीने की आदत बनाएं।
#2
खाने को ठीक से चबाकर न निगलना
पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि खाने को चबाकर निगलना जरूरी है, क्योंकि इससे पाचन पर अच्छा असर पड़ता है। यह आदत न केवल पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करती है।
इसके अलावा चबाने से भोजन का स्वाद भी बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए, खाने को अच्छी तरह से चबाकर ही निगले।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कई पोषक तत्वों से हाथ धो बैठेंगे।
#3
खाना खाते समय कई काम करना
खाना खाते समय कई काम करना गलत है। पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि खाना खाते समय ऐसा करने से हमारा ध्यान भोजन पर नहीं रहता और हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
इसके अलावा इससे पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है। खाना खाते समय कई काम करने से हम अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ज्यादा खाना और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए, खाने के दौरान ध्यान सिर्फ भोजन पर रखें।
#4
मोबाइल का इस्तेमाल करना
खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना भी गलत आदतों में से एक है। खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से हमारा ध्यान भोजन पर नहीं रहता और हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
इसके अलावा इससे पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है।
खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने से हम अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे ज्यादा खाना और कभी-कभी भूख से कम खाने जैसी परेशानियां होती हैं।
#5
अधिक मसालेदार खाना
बहुत मसालेदार खाने का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह के खाने से पेट में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
ऐसे में बहुत मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए और उसे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। इन आदतों को बदलकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।
याद रखें कि सही तरीके से खाने से ही पोषण मिलता है।