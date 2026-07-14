खाने-पीने की कुछ आम गलत आदतें, जिन पर आपको करना चाहिए दोबारा विचार

पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि खाने को चबाकर निगलना जरूरी है, क्योंकि इससे पाचन पर अच्छा असर पड़ता है। यह आदत न केवल पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करती है।

इसके अलावा चबाने से भोजन का स्वाद भी बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। इसलिए, खाने को अच्छी तरह से चबाकर ही निगले।

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कई पोषक तत्वों से हाथ धो बैठेंगे।