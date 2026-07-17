क्या आपको सामान्य जुकाम हुआ है या एलर्जिक राइनाइटिस? जानें अंतर

मानसून में होने वाली सर्दी-जुकाम के लक्षण सामान्य होते हैं। इसमें गले की खराश, खांसी, छींक आना, नाक का बंद होना, सिरदर्द और हल्का बुखार शामिल हैं।

इसके अलावा सांस लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। इस तरह के लक्षण 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं।

हालांकि, अगर आपको इन लक्षणों के साथ आंखों में खुजली, लाल आंखें, आंखों का पानी आना और आंखों का सूजना जैसी समस्याएं हो रही हैं तो सतर्क हो जाएं।