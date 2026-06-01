अस्थमा के मरीजों के लिए घर की ये चीजें बन सकती हैं खतरा

अस्थमा एक गंभीर बीमारी है, जो सांस लेने में दिक्कत का कारण बनती है। इस बीमारी को बढ़ाने वाले कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ हमारे घरों में ही होते हैं। इस लेख में हम 5 ऐसे सामान्य चीजों के बारे में जानेंगे, जो अस्थमा को बढ़ा सकते हैं और जिनसे सावधानी बरतना जरूरी है। इन चीजों को पहचानकर और सही कदम उठाकर आप अपने घर को अस्थमा-मुक्त बना सकते हैं।

#1 धूम्रपान का प्रभाव धूम्रपान न केवल बाहर बल्कि घर के अंदर भी अस्थमा को बढ़ा सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर धूम्रपान करता है तो उसका धुआं कमरे की हवा में मिल जाता है, जिससे अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए धूम्रपान करने वालों को खास ध्यान रखना चाहिए और बाहर जाकर ही धूम्रपान करना चाहिए ताकि घर का माहौल साफ-सुथरा रहे।

#2 धूल-मिट्टी और गंदगी घर में जमा होने वाली धूल-मिट्टी और गंदगी भी अस्थमा को बढ़ाने का कारण बन सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां नियमित सफाई नहीं होती, वहां धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे अस्थमा के मरीजों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए नियमित रूप से घर की सफाई करना बहुत जरूरी है ताकि धूल-मिट्टी का असर कम हो सके और अस्थमा के मरीज सुरक्षित रह सकें।

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#3 पालतू जानवरों के बाल पालतू जानवरों के बाल भी अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में पालतू जानवर हों तो उनके बालों का नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है क्योंकि ये बाल हवा में उड़ते रहते हैं और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पालतू जानवरों को नियमित रूप से नहलाना और उनकी सफाई करना भी जरूरी है ताकि उनकी गंध और कीटाणु कम हो सकें।

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#4 कीटनाशक और सफाई उत्पाद घर की सफाई करने वाले उत्पादों में मौजूद रसायन भी अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कीटनाशक, डिटर्जेंट, एयर फ्रेशनर आदि जिनमें कई प्रकार के रसायन होते हैं, जो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और संभव हो तो प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अस्थमा के मरीज सुरक्षित रह सकें और उन्हें कोई समस्या न हो।