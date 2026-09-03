लकड़ी इकट्ठा करना हो सकता है बहुत फायदेमंद, जानें कैसे

लकड़ी इकट्ठा करना मानसिक शांति का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जंगलों में समय बिताने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है।

यह एक प्रकार का ध्यान करने जैसा होता है, जिससे मन की सेहत बेहतर होती है। लकड़ी काटते समय ध्यान केंद्रित होता है और विचारों की भागदौड़ कम होती है।

इसके अलावा यह प्रकृति के करीब आने का एक अच्छा तरीका भी है, जिससे मन में सुकून मिलता है।