पतली कोल्ड कॉफी को गाढ़ा करना

पानी जैसी बनती है आपकी कोल्ड कॉफी? इन 5 टिप्स के जरिए उसे बनाएं क्रीमी

लेखन सयाली 12:13 pm Sep 11, 202612:13 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में कोल्ड कॉफी का मजा लेना हर किसी को पसंद होता है। कई बार ऐसा होता है कि कॉफी बनाते समय यह पानी जैसी पतली हो जाती है, जिससे मजा खराब हो जाता है। इसका स्वाद हल्का पड़ जाता है और पीने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान उपाय अपनाकर आप कोल्ड कॉफी को फिर से स्वादिष्ट बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।