त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है कॉफी, जानिए इसके इस्तेमाल

कॉफी फेस मास्क आपकी त्वचा को गहराई से पोषण देता है।

इसे बनाने के लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

यह मास्क आपकी त्वचा को मुलायम बनाएगा और उसमें चमक लाएगा। अगर आप इसे हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी त्वचा में निखार साफ नजर आएगा और वह स्वस्थ भी दिखेगी।