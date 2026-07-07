लिपस्टिक को कॉफी-चाय से खराब होने से बचाना

कॉफी या चाय पीने से लिपस्टिक खराब हो जाती है? इन तरीकों से हल करें समस्या

लेखन सयाली 12:44 pm Jul 07, 202612:44 pm

क्या है खबर?

कॉफी या चाय पीते समय कई महिलाओं की लिपस्टिक खराब हो जाती है। हालांकि, अगर आप कुछ आसान तरीकों का पालन करें तो आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रह सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देंगे, जो न केवल आपकी लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाएंगे, बल्कि आपको दिनभर एक ताजा और आकर्षक लुक भी देंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को पूरे दिन सेट रख सकती हैं।