कॉफी या चाय पीने से लिपस्टिक खराब हो जाती है? इन तरीकों से हल करें समस्या
क्या है खबर?
कॉफी या चाय पीते समय कई महिलाओं की लिपस्टिक खराब हो जाती है। हालांकि, अगर आप कुछ आसान तरीकों का पालन करें तो आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रह सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप टिप्स देंगे, जो न केवल आपकी लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाएंगे, बल्कि आपको दिनभर एक ताजा और आकर्षक लुक भी देंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को पूरे दिन सेट रख सकती हैं।
#1
प्राइमर का करें इस्तेमाल
लिपस्टिक लगाने से पहले अपने होंठों पर लिप प्राइमर लगाएं। यह आपके होंठों को चिकना बनाएगा और लिपस्टिक को आसानी से फैलने में मदद करेगा। प्राइमर लगाने से लिपस्टिक का रंग अधिक गहरा और लंबे समय तक टिका रहता है। इसके अलावा यह आपके होंठों को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। लिप प्राइमर का उपयोग करने से आपकी लिपस्टिक दिनभर ताजगी भरी बनी रहती है और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती।
#2
चुनें मैट फिनिश वाली लिपस्टिक
मैट फिनिश वाली लिपस्टिक न केवल लंबे समय तक टिकती है, बल्कि आपके होंठों को एक सुंदर और आकर्षक लुक भी देती है। मैट लिपस्टिक में मोम और तेल कम होते हैं, जिससे यह जल्दी नहीं मिटती और दिनभर एक ताजा लुक देती है। इसके अलावा मैट फिनिश लिपस्टिक का रंग भी गहरा होता है, जो आपके चेहरे पर एक खास चमक लाता है और आपको आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कराता है।
#3
लिपलाइनर का करें उपयोग
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों के किनारों पर लिपलाइनर लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी लिपस्टिक फैलती नहीं और पूरे दिन टिकी रहती है। लिपलाइनर आपके होंठों को एक साफ-सुथरा रूप देता है और लिपस्टिक को अधिक गहरा दिखाता है। इसके अलावा लिपलाइनर का उपयोग करने से आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक टिकती है और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए, अगली बार जब आप लिपस्टिक लगाएं तो लिपलाइनर का उपयोग करना न भूलें।
#4
ब्लॉटिंग पेपर का करें इस्तेमाल
ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करके आप अपनी लिपस्टिक को ताजा बनाए रख सकते हैं। अगर आपके होंठों पर अतिरिक्त तेल या चिपचिपाहट हो रही हो तो ब्लॉटिंग पेपर से उसे पोंछ लें। इससे आपकी लिपस्टिक की चमक बरकरार रहेगी और वह लंबे समय तक टिकी रहेगी। इसके अलावा ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग करने से आपकी लिपस्टिक की रंगत भी बरकरार रहती है और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है।
#5
टच-अप करना न भूलें
दिनभर में एक बार अपने होंठों को चेक करें और जरूरत पड़ने पर टच-अप करें। अगर आपकी लिपस्टिक हल्की हो गई हो तो उसे फिर से लगाएं, ताकि आपका लुक पूरे दिन ताजा बना रहे। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी लिपस्टिक को न केवल लंबे समय तक टिका सकती हैं, बल्कि अपने चेहरे पर एक ताजा और आकर्षक लुक भी पा सकती हैं। इन्हें अपनाकर कॉफी या चाय पीने के बाद भी लिपस्टिक नहीं मिटेगी।