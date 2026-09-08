नारियल पानी बनाम छाछ: कौन-सा पेय ज्यादा फायदेमंद है? जानिए
क्या है खबर?
गर्मियों में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए नारियल पानी और छाछ दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। लेकिन इनमें से कौन सा पेय ज्यादा असरदार है, यह जानना जरूरी है। नारियल पानी में प्राकृतिक खनिज और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को तुरंत राहत देते हैं। वहीं, छाछ पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को ठंडक देती है। आइए इन दोनों पेयों के फायदे और इनके बीच का फर्क जानते हैं।
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नारियल पानी के फायदे
नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर को पानी की कमी से बचाते हैं।
यह हल्का और कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन बढ़ने का डर नहीं रहता। इसमें कोई कृत्रिम मिठास नहीं होती और यह प्राकृतिक तरीके से शरीर को ऊर्जा देता है।
नारियल पानी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं और गर्मी के दिनों में राहत पहुंचाते हैं।
#2
छाछ के फायदे
छाछ दही से बनती है और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह पाचन को सुधारने में मदद करती है और आंत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है।
छाछ में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पेट को हल्का और आरामदायक महसूस करवाते हैं। इसका सेवन शरीर को ठंडा रखता है और यह आसानी से पचने वाला पेय है।
#3
सही समय पर सेवन कैसे करें
गर्मियों में दिन में 2-3 बार नारियल पानी या छाछ का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।
नारियल पानी को सुबह खाली पेट पीना अच्छा माना जाता है क्योंकि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, वहीं छाछ को खाने के बाद पीने से पाचन बेहतर होता है। इसे नाश्ते में भी शामिल किया जा सकता है।
दोनों पेय शरीर को ठंडा रखने और तरोताजा महसूस करवाने में मदद करते हैं।
#4
ज्यादा सेवन से हो सकता है नुकसान
नारियल पानी या छाछ का जरूरत से ज्यादा सेवन करने से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
नारियल पानी का ज्यादा सेवन करने से शरीर में खनिजों का असंतुलन हो सकता है, जिससे कमजोरी या थकावट महसूस हो सकती है, वहीं छाछ का अधिक सेवन गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए इन पेयों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें और जरूरत के हिसाब से इन्हें चुनें।