नारियल पानी बनाम छाछ

नारियल पानी बनाम छाछ: कौन-सा पेय ज्यादा फायदेमंद है? जानिए

लेखन अंजली 04:57 pm Sep 08, 202604:57 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए नारियल पानी और छाछ दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। लेकिन इनमें से कौन सा पेय ज्यादा असरदार है, यह जानना जरूरी है। नारियल पानी में प्राकृतिक खनिज और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को तुरंत राहत देते हैं। वहीं, छाछ पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को ठंडक देती है। आइए इन दोनों पेयों के फायदे और इनके बीच का फर्क जानते हैं।