कई पोषक तत्वों से भरपूर कोकोआ बटर का इन तरीकों से करें इस्तेमाल

कोकोआ बटर कोकोआ फल से निकाला जाता है और यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोकोआ बटर के कई अन्य उपयोग भी हैं। इस लेख में हम आपको कोकोआ बटर के कुछ ऐसे अनोखे उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। इन उपयोगों से आप अपने जीवन को और भी आरामदायक बना सकते हैं।

#1 बालों की नमी बनाए रखने में है कारगर कोकोआ बटर बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप अपने बालों को सूखने से बचाना चाहते हैं तो कोकोआ बटर का इस्तेमाल करें। इसे बालों की जड़ों में लगाएं और कुछ देर छोड़ दें, फिर धो लें। यह आपके बालों को मुलायम और चमकदार बनाएगा। इसके अलावा कोकोआ बटर बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी मदद करता है, जिससे बाल टूटने की समस्या कम होती है।

#2 मेकअप हटाने में सहायक अगर आपके पास मेकअप हटाने का साधन नहीं है तो कोकोआ बटर इसका विकल्प हो सकता है। यह मेकअप को आसानी से हटाने के साथ-साथ त्वचा को पोषण भी देता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में कोकोआ बटर लेकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपका मेकअप साफ हो जाएगा और त्वचा को नमी भी मिलेगी, जिससे आपकी त्वचा तरोताजा महसूस करेगी।

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#3 कट और जलने पर करें इस्तेमाल अगर किसी कारणवश आपकी त्वचा पर कट लग गया है या जल गया है तो कोकोआ बटर लगाएं। यह घाव भरने में मदद करता है और जलन को कम करता है। इसके लिए प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से कोकोआ बटर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इससे आपकी त्वचा को ठंडक मिलेगी और जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। कोकोआ बटर में मौजूद पोषक तत्व त्वचा की मरम्मत करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।

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#4 होंठों की देखभाल करें कोकोआ बटर होंठों की देखभाल करने में भी मदद करता है। सर्दियों में होंठ सूख जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे दर्द होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हर रात सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ा सा कोकोआ बटर लगाएं और छोड़ दें। सुबह उठकर अपने होंठों को धो लें। इससे आपके होंठ मुलायम बने रहेंगे और फटने की समस्या नहीं होगी।