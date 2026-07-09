घर पर इन 5 तरीकों से किया जा सकता है लौंग का इस्तेमाल, जानिए
क्या है खबर?
आमतौर पर लौंग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि लौंग का उपयोग घर के कई कामों को आसान बनाने के लिए भी किया जा सकता है। लौंग की खुशबू और इसके गुण इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। आइए आज हम आपको लौंग के कुछ ऐसे उपयोग बताते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे।
#1
कीड़े-मकोड़े दूर करने में है सहायक
लौंग की तेज महक मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर भगाने में मदद कर सकती है। आप लौंग के तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर कुछ लौंग को पानी में उबालकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल ताजगी भरा रहेगा और कीड़े-मकोड़े भी दूर रहेंगे। इसके अलावा आप लौंग के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके घर को कीटाणु रहित रखने में भी मदद करेगा।
#2
दांत दर्द के लिए है प्रभावी
दांत दर्द होने पर लौंग का तेल बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। अगर आपके दांत में अचानक से दर्द हो जाए तो एक रूई के टुकड़े पर थोड़ा-सा लौंग का तेल डालकर प्रभावित जगह पर लगाएं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी और दर्द कम होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय अस्थायी है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करना न भूलें।
#3
कमरे की ताजगी के लिए करें इस्तेमाल
लौंग की तेज खुशबू आपके घर को ताजगी भरा बना सकती है। इसके लिए आप एक कटोरी में कुछ लौंग डालकर उसे घर के अलग-अलग हिस्सों में रखें, खासकर उन जगहों पर जहां पर अक्सर बदबू होती है जैसे कि फ्रिज, बाथरूम आदि। आप चाहें तो पानी में लौंग का तेल मिलाकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल ताजगी भरा रहेगा और बदबू भी दूर होगी।
#4
त्वचा की एलर्जी से मिलेगी राहत
अगर आपकी त्वचा पर एलर्जी हो गई है तो उसमें राहत पाने के लिए भी लौंग का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए लौंग के तेल को नारियल तेल या जैतून तेल के साथ मिला लें और उसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे खुजली कम होगी और त्वचा को ठंडक मिलेगी। लौंग के तेल में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन और जलन को कम करने में मदद करते हैं।
#5
सफाई करने के लिए करें इस्तेमाल
घर की सफाई करने के लिए भी लौंग का उपयोग किया जा सकता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। आप चाहें तो पानी में थोड़ी मात्रा में लौंग का तेल मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर सफाई करने वाले पानी में कुछ बूंदें डाल सकते हैं। इससे आपके घर की सफाई अच्छी तरह से होगी और बैक्टीरिया भी दूर होंगे।