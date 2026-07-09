घर पर इन 5 तरीकों से किया जा सकता है लौंग का इस्तेमाल, जानिए

#1

कीड़े-मकोड़े दूर करने में है सहायक

लौंग की तेज महक मच्छरों और अन्य कीड़ों को दूर भगाने में मदद कर सकती है। आप लौंग के तेल का उपयोग कर सकते हैं या फिर कुछ लौंग को पानी में उबालकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर का माहौल ताजगी भरा रहेगा और कीड़े-मकोड़े भी दूर रहेंगे। इसके अलावा आप लौंग के पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके घर को कीटाणु रहित रखने में भी मदद करेगा।