सीढ़ी पर चढ़ना है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद, जानिए क्यों

सीढ़ी पर चढ़ना आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता है और खून के बहाव को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से सीढ़ी चढ़ने से आपका दिल मजबूत होता है और दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।

यह आपके फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आप अधिक ऑक्सीजन ले सकते हैं।

इसके अलावा यह आपकी सहनशक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे आप लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रह सकते हैं।