व्यस्त परिवारों के लिए बाथरूम की सफाई करना हो जाएगा आसान, अपनाएं ये 5 तरीके

बाथरूम की सफाई के लिए एक नियमित तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि रोजाना टॉयलेट सीट पर सफाई करना, वॉशबेसिन और शीशे को पोंछना, नहाने की जगह को साफ रखना आदि।

इससे आपको हर बार पूरी तरह से सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।

इसके अलावा आप हर हफ्ते या महीने में गहरी सफाई भी कर सकते हैं, जिसमें टाइल्स को घिसना और नली की सफाई शामिल हो सकती है।