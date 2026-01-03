रसोई में मौजूद इन 5 सामग्रियों से घर को साफ करना हो जाएगा आसान, जानें कैसे

अक्सर लोग घर की सफाई के लिए महंगे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये न सिर्फ महंगे होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बजाय रसोई में मौजूद कुछ चीजें घर की सफाई के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी रसोई सामग्रियों के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को बिना किसी नुकसान के साफ रख सकते हैं।

#1 नींबू का रस नींबू का रस खाने में खट्टा-मीठा स्वाद लाने के साथ-साथ घर की सफाई में भी मददगार होता है। नींबू में मौजूद खट्टापन जिद्दी दागों को हटाने में सहायक होता है। इसे फर्श, बाथरूम की टाइल्स और रसोई के काउंटरटॉप्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नींबू का रस बदबू को भी दूर करता है, जिससे घर ताजगी से भर जाता है।

#2 सिरका सिरका एक ऐसा पदार्थ है, जो कई तरह के कामों में आता है। इसमें मौजूद खट्टापन बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इसे किचन के वॉटर कूलर, फ्रिज और माइक्रोवेव की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बर्तन धोने के बाद उन पर थोड़ा सिरका डालकर पानी डालें और फिर उन्हें सुखाने के लिए रख दें, इससे बर्तनों में चमक आ जाएगी।

#3 बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा न केवल खाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि घर की सफाई में भी मददगार होता है। इसमें मौजूद पाउडर गंदगी और बदबू को सोख लेता है। इसे फ्रिज, जूते और गार्डन की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग बाथरूम की टाइल्स, सिंक और फर्श की सफाई के लिए भी किया जा सकता है।

#4 नमक नमक खाने में स्वाद लाने के साथ-साथ सफाई में भी मदद करता है। यह बैक्टीरिया को खत्म करने और गंदगी को सोखने में सहायक होता है। इसे रसोई के काउंटरटॉप्स, बाथरूम के सिंक और फर्श की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कपड़ों से दाग हटाने, बर्तनों की सफाई और गार्डन की सफाई के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है।