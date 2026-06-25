घर पर जिम के उपकरणों की सफाई करना है आसान, बस अपनाएं ये तरीके

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रबिंग अल्कोहल से करें सफाई

रबिंग अल्कोहल एक अच्छा सफाई करने वाला पदार्थ है, जो जिम के उपकरणों को कीटाणुमुक्त करने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े या स्पंज पर थोड़ी मात्रा में रबिंग अल्कोहल डालें और इसे पूरे उपकरण पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे बल्कि उपकरणों की सफाई भी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से दोहराने से आपके जिम के उपकरण लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी।