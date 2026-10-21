कॉफी मेकर की सफाई करना है आसान, अपनाएं ये 5 तरीके

कॉफी मेकर की सफाई के लिए सिरका एक आसान तरीका हो सकता है।

इसके लिए सबसे पहले कॉफी मेकर को पानी से भरें और उसमें आधा कप सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण को कॉफी बनाने वाले हिस्से में डालकर चलाएं। इससे अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद एक बार सामान्य पानी डालकर चलाएं ताकि सिरके की महक खत्म हो जाए।

इस तरीके से आपका कॉफी मेकर साफ हो जाएगा और आपकी कॉफी भी बेहतर बनेगी।