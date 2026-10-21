कॉफी मेकर की सफाई करना है आसान, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
कई लोग कॉफी पीने के शौकीन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी मेकर को साफ करना कितना जरूरी है? समय-समय पर कॉफी मेकर की सफाई न करने पर उसमें जमी हुई कॉफी की गंदगी और बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि कॉफी मेकर को साफ करने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सिरके का करें इस्तेमाल
कॉफी मेकर की सफाई के लिए सिरका एक आसान तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले कॉफी मेकर को पानी से भरें और उसमें आधा कप सिरका मिलाएं। अब इस मिश्रण को कॉफी बनाने वाले हिस्से में डालकर चलाएं। इससे अंदर की सारी गंदगी निकल जाएगी। इसके बाद एक बार सामान्य पानी डालकर चलाएं ताकि सिरके की महक खत्म हो जाए।
इस तरीके से आपका कॉफी मेकर साफ हो जाएगा और आपकी कॉफी भी बेहतर बनेगी।
#2
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा भी कॉफी मेकर की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को पानी से मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे कॉफी बनाने वाले हिस्से में डालें। थोड़ी देर छोड़ दें ताकि यह अच्छे से काम कर सके। इसके बाद गर्म पानी डालकर चलाएं और फिर साफ पानी डालकर चलाएं।
इससे सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका कॉफी मेकर साफ हो जाएगा।
#3
नमक का करें उपयोग
नमक का इस्तेमाल करके भी आप अपने कॉफी मेकर को साफ कर सकते हैं।
इसके लिए एक चम्मच नमक को पानी से मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे कॉफी बनाने वाले हिस्से में डालें।
थोड़ी देर छोड़ दें ताकि यह अच्छे से काम कर सके। इसके बाद गर्म पानी डालकर चलाएं और फिर साफ पानी डालकर चलाएं। इससे सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका कॉफी मेकर साफ हो जाएगा।
#4
गर्म पानी से धोएं
गर्म पानी हमेशा ही किसी भी चीज की सफाई के लिए अच्छा माना जाता है।
इसके लिए सबसे पहले कॉफी मेकर को गर्म पानी से धो लें, फिर उसमें थोड़ी देर तक गर्म पानी डालकर छोड़ दें। इससे सारी गंदगी निकल जाएगी और आपका कॉफी मेकर साफ हो जाएगा। इसके बाद एक बार सामान्य पानी डालकर चलाएं ताकि सारी गंदगी निकल जाए।
इससे आपकी कॉफी भी बेहतर बनेगी और आपका कॉफी मेकर भी साफ रहेगा।
#5
साफ कपड़े से पोंछे
आखिरी स्टेप में साफ कपड़े से पोंछना जरूरी होता है।
इसके लिए एक साफ कपड़ा लें और उससे पूरी मशीन को अच्छे से पोंछ लें ताकि कोई भी गंदगी बची न रहे। इस तरह इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने कॉफी मेकर को हमेशा साफ रख सकते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं बल्कि अपने कॉफी मेकर को भी नया जैसा बना सकते हैं।