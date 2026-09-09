घर पर आसानी से साफ किए जा सकते हैं रनिंग शूज, अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रनिंग शूज का रोजाना इस्तेमाल करने पर उन पर धूल और गंदगी जम जाती है, जिससे उनका लुक खराब हो सकता है। कई बार लोग इन्हें साफ करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जूते खराब हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके अपनाकर आप इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए घर पर रनिंग शूज को साफ करने के आसान तरीके जानते हैं।
#1
साबुन और पानी से करें सफाई
एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन मिलाएं। अब अपने रनिंग शूज को 10-15 मिनट तक इस पानी में भिगोकर रखें।
इसके बाद एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करके जूतों को धीरे-धीरे साफ करें। जूतों के कोनों और तलवे को भी अच्छे से रगड़ें, फिर गीले कपड़े से जूतों को पोंछ लें और उन्हें खुले और हवादार जगह पर सुखाने के लिए रख दें। इस तरीके से जूते साफ और चमकदार दिखेंगे।
#2
बेकिंग सोडा का उपयोग करें
अगर आपके जूतों पर जिद्दी दाग हैं तो बेकिंग सोडा मददगार साबित हो सकता है।
एक कटोरी में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। एक पुरानी ब्रश लें और इस पेस्ट को जूतों पर लगाकर धीरे-धीरे रगड़ें। बेकिंग सोडा गंदगी को आसानी से हटाने में मदद करता है। इसके बाद जूतों को साफ पानी से धो लें और उन्हें सूखने के लिए रख दें।
यह तरीका आपके जूतों को नया जैसा बना देगा।
#3
सिरके से करें सफाई
रनिंग शूज को साफ करने के लिए सिरका एक बढ़िया उपाय है। एक कपड़े को सिरके में भिगोकर जूतों पर हल्के हाथों से रगड़ें।
सिरके के गुण जूतों से दाग-धब्बों को हटाने में मदद करते हैं। आप चाहें तो पानी और सिरके को मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें और इसे जूतों पर स्प्रे करें। इसके बाद जूतों को सूखने के लिए खुले स्थान पर रख दें।
#4
टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल
अगर आपके जूतों पर हल्के दाग हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें।
एक पुराने ब्रश पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और इसे दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे रगड़ें। टूथपेस्ट दाग को हटाने में मदद करता है। इसके बाद जूतों को गीले कपड़े से पोंछ लें और उन्हें सूखने के लिए रख दें।
यह तरीका खासकर सफेद रंग के जूतों के लिए बहुत उपयोगी होता है।
#5
गीले कपड़े या गीले वाइप्स का उपयोग करें
अगर आपके रनिंग शूज बहुत ज्यादा गंदे नहीं हैं, तो गीले कपड़े या गीले वाइप्स का इस्तेमाल करें। एक साफ गीला कपड़ा लें और उसे जूतों पर हल्के हाथों से रगड़ें।
इससे जूतों की सतह पर जमा हल्की गंदगी और धूल आसानी से हट जाएगी। गीले वाइप्स जूतों की चमक बनाए रखने में मदद करते हैं। इस तरीके से आप बिना ज्यादा मेहनत के अपने जूतों को साफ रख सकते हैं।