घर पर आसानी से साफ किए जा सकते हैं रनिंग शूज, अपनाएं ये 5 तरीके

एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी भरें और उसमें थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन मिलाएं। अब अपने रनिंग शूज को 10-15 मिनट तक इस पानी में भिगोकर रखें।

इसके बाद एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करके जूतों को धीरे-धीरे साफ करें। जूतों के कोनों और तलवे को भी अच्छे से रगड़ें, फिर गीले कपड़े से जूतों को पोंछ लें और उन्हें खुले और हवादार जगह पर सुखाने के लिए रख दें। इस तरीके से जूते साफ और चमकदार दिखेंगे।