गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन रहेंगी पश्चिम भारत की ये 5 जगहें, यादगार होगा सफर

पश्चिम भारत में महाराष्ट्र , गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य आते हैं। ये राज्य अपने आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए जाने जाते हैं। यहां की संस्कृति, खान-पान और इतिहास पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की हरियाली, झरने और प्राकृतिक सुंदरता गर्मियों में आपको एक अलग ही अनुभव देंगी। अगर आप गर्मियों में बजट के अनुकूल जगह की तलाश में हैं तो पश्चिम भारत में ये 5 शानदार स्थान मौजूद हैं।

#1 लोनावला मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोनावला एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल है। यह जगह अपने हरे-भरे पहाड़ों, झरनों और झीलों के लिए जानी जाती है। यहां आप किले, गुफाएं और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल भी देख सकते हैं। लोनावला में घूमने की कई जगहें हैं, जिनमें लोहागढ़ किला, भुसी बांध, कार्ला गुफा और कडला लेक शामिल हैं। यहां आने वाले पर्यटक ट्रेकिंग, कैंपिंग और चट्टानों पर चढ़ाई का आनंद भी ले सकते हैं।

#2 माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यह गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित है, जो इसे दोनों राज्यों के पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाता है। यहां नक्की झील, दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर और अचलगढ़ किला जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। माउंट आबू में आप नाव चलाने, ट्रेकिंग और वन्यजीव देखने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जो सफर को यादगार बना देंगी।

Advertisement

#3 दमन दमन एक छोटा-सा शहर है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह शहर अपने समुद्र तटों, किलों और चर्च के लिए मशहूर है। यहां आप सिलीवासा बीच, जुमेरठा बीच, दत्तिका विला और नवयुग विला जैसी जगहों पर जा सकते हैं। दमन में आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं या शहर की पुरानी जगहों को देख सकते हैं। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है।

Advertisement

#4 दुधनी दुधनी गुजरात राज्य में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी झीलों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप नाव चलाने, ट्रेकिंग और वन्यजीव देखने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दुधनी में आप पवित्र नदी नर्मदा का भी आनंद ले सकते हैं। यहां का मौसम गर्मियों में भी सुहावना रहता है। अगर आप शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं तो दुधनी आपके लिए आदर्श विकल्प हो सकता है।