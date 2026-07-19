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लिविंग रूम के लिए चुनें ये 5 रंगों का मेल, हमेशा लगेगा अच्छा
लिविंग रूम के लिए चुनें इन रंगों का मेल

लिविंग रूम के लिए चुनें ये 5 रंगों का मेल, हमेशा लगेगा अच्छा

लेखन अंजली
Jul 19, 2026
08:12 pm
क्या है खबर?

लिविंग रूम को सजाने के लिए रंगों का सही मेल बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिविंग रूम को हल्के और शांत रंगों में सजाना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये रंग न केवल शांति का माहौल बनाते हैं, बल्कि किसी भी अन्य रंग के साथ आसानी से मिल जाते हैं। आइए हम आपको ऐसे 5 रंगों के मेल बताते हैं, जो आपके लिविंग रूम को खूबसूरत बना सकते हैं।

#1

बेज और क्रीम

बेज और क्रीम रंगों का मेल आपके लिविंग रूम को एक गर्म और स्वागत करने वाला माहौल दे सकता है।

इस मेल से दीवारें और फर्नीचर दोनों ही आकर्षक दिखेंगे। आप बेज रंग की दीवारों के साथ क्रीम रंग के सोफे और कुर्सियां चुन सकते हैं।

इसके अलावा हल्के रंग की कालीन और पर्दे भी इस सेटअप को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम और भी सुंदर लगेगा।

#2

ग्रे और सफेद

ग्रे और सफेद रंगों का मेल आधुनिक रूप देने में मदद करता है। ग्रे दीवारें या ग्रे फर्नीचर इस सेटअप में शामिल करें और सफेद रंग के तकिए, सोफा कवर आदि का उपयोग करें।

इसके अलावा सफेद रंग की कालीन और पर्दे भी इस सेटअप को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम और भी सुंदर लगेगा।

यह रंगों का मेल आपके लिविंग रूम को एक साफ-सुथरा और आधुनिक रूप देता है।

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#3

हल्का भूरा और हल्का हरा

हल्का भूरा और हल्का हरा रंगों का मेल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। इस मेल से दीवारें और फर्नीचर दोनों ही आकर्षक दिखेंगे।

आप हल्के भूरे रंग की दीवारों के साथ हल्के हरे रंग के सोफे और कुर्सियां चुन सकते हैं।

इसके अलावा हल्के भूरे रंग की कालीन और पर्दे भी इस सेटअप को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम और भी सुंदर लगेगा।

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#4

क्रीम और हल्का नीला

क्रीम और हल्का नीला रंगों का मेल ताजगी और शांति का अनुभव कराता है। इस सेटअप में आप क्रीम रंग की दीवारें चुन सकते हैं, जो आपके कमरे को उज्ज्वल बनाएगी और हल्के नीले रंग के सोफे और कुर्सियां आरामदायक माहौल देंगी।

इसके अलावा हल्के नीले रंग की कालीन और पर्दे भी इस सेटअप को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम और भी सुंदर लगेगा।

#5

ग्रे और बेज

ग्रे और बेज रंगों का मेल आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक लुक देने में मदद करता है। ग्रे दीवारें या ग्रे फर्नीचर इस सेटअप में शामिल करें और बेज रंग के तकिए, सोफा कवर आदि का उपयोग करें।

इसके अलावा बेज रंग की कालीन और पर्दे भी इस सेटअप को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका लिविंग रूम और भी सुंदर लगेगा। इन रंगों के मेल से आपका लिविंग रूम और भी खूबसूरत लगेगा।

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