गर्मियों के दौरान नाश्ते के लिए चुनें ये 5 हल्के-फुल्के और ठंडक देने वाले व्यंजन

गर्मियों में बढ़ती गर्मी के कारण कई लोग सुबह के नाश्ते के लिए कुछ भी खाने से परहेज करने लगते हैं। हालांकि, नाश्ता करना जरूरी है क्योंकि यह दिन का पहला भोजन है। ऐसे में अगर आप भी कुछ हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता करना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे नाश्ते के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और उनका स्वाद भी लाजवाब है।

#1 आम की लस्सी आम की लस्सी एक बेहतरीन पेय है, जो गर्मियों में तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक आम को छिलकर उसके गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें दही, चीनी और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा पाउडर छिड़कें और इसका आनंद लें। यह पेय आपको तुरंत ठंडक का एहसास कराता है।

#2 पुदीने की चाय पुदीने की चाय न केवल आपको तरोताजा कर सकती है, बल्कि यह पाचन क्रिया को सुधारने और पेट संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी को गर्म करें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस पानी को 5-10 मिनट तक उबालें, फिर इसमें चीनी, अदरक का रस और चायपत्ती डालें। इसके बाद इसे एक कप में छानकर डालें और गर्मागर्म पिएं।

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#3 आम पन्ना आम पन्ना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो गर्मियों में काफी लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे एक बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा-सा पानी, नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर इसमें पानी मिलाएं और इसे ठंडा करके पिएं। यह पेय आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है।

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#4 खीरे की चाट खीरे की चाट एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक खीरे को धोकर छीलें और उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। अब एक कटोरे में खीरे के साथ बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद इसमें नमक, नींबू का रस और थोड़ा-सा चाट मसाला मिलाएं। अंत में इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसका आनंद लें।